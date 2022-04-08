RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"На це вказують три явища": в ОПУ впевнені, що російська еліта впадає у паніку

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що російська еліта впадає у паніку. За його словами, про це свідчать відразу явища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Telegram.

Він підкреслив, що російські чиновники починають підтверджувати факти провального плану "спецоперації" Володимира Путіна в Україні. Зокрема, його прес-секретар Дмитро Пєсков, який в інтерв'ю іноземному ЗМІ визнав величезні втрати російської армії.

Крім того, Подоляк акцентував, що все більше чиновників намагаються звільнитися, проте їхню відставку не підтримують.

"Заяви про відставку міністрів, які постійно з'являються і які, звісно, ніхто не поспішає задовольняти. Пов'язані ж одним ланцюгом. Вже в черзі на "покинути російський військовий корабель" Набіулліна (глава Центробанку), Сілуанов (Мінфін), Колокольцев (МВС) і тепер навіть Патрушев-молодший (Мінсільгосп). Сумніви наростають у людей", - йдеться у повідомленні.

За словами радник голови ОПУ, Путін часто проводить селекторні наради з Радою безпеки. Таким чином він прагне утримувати в підпорядкуванні владу.

"Практично щодня Путін проводить селектори з розширеною Радою безпеки. Точніше, спочатку розширено, потім - вузько. Протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні", - додав Подоляк.

Нагадаємо, прес-секретар лідера Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю британському телеканалу Sky News підтвердив значні втрати армії.

Крім того, він заявив, що РФ прагне найближчими днями досягти цілей "спецоперації" в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОфіс президентаВолодимир ПутінВійна Росії проти України