В Кремле выразили надежду достичь целей "спецоперации" в ближайшие дни

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков надеется, что войска РФ достигнут заявленных целей на территории Украины в обозримом будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью Пескова Sky News .

Спикер Путина в очередной раз обвинил Вооруженные силы Украины в попытке прикрываться мирными жителями. Россия же, по его словам, "никогда не обстреливала гражданские объекты".

"Надеемся, что спецоперация в Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или завершится путем переговоров", – заявил Песков.

В Кремле также придумали еще одну цель войны против Украины. Российские оккупанты ворвались на украинскую территорию для "предотвращения угрозы Третьей мировой войны".