"На это указывают три явления": в ОПУ уверены, что российская элита впадает в панику
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что российская элита впадает в панику. По его словам, об этом свидетельствуют сразу явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Telegram.
Он подчеркнул, что российские чиновники начинают подтверждать факты провального плана "спецоперации" Владимира Путина в Украине. В частности, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который в интервью иностранному СМИ признал огромные потери российской армии.
Кроме того, Подоляк акцентировал, что все больше чиновников пытаются уволиться, однако их отставку не поддерживают.
"Заявления об отставке министров, которые постоянно появляются и которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связанные одной цепью. Уже в очереди на "покинуть российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей", - говорится в сообщении.
По словам советник главы ОПУ, Путин часто проводит селекторные совещания с Советом безопасности. Таким образом он стремится удерживать в подчинении власть.
"Практически ежедневно Путин проводит селекторы с расширенным Советом безопасности. Точнее, сначала расширено, потом - узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении", - добавил Подоляк.
Напомним, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News подтвердил значительные потери армии.
Кроме того, он заявил, что РФ стремится в ближайшие дни достичь целей "спецоперации" в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.