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"На це вказують три явища": в ОПУ впевнені, що російська еліта впадає у паніку

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 12:40
"На це вказують три явища": в ОПУ впевнені, що російська еліта впадає у паніку Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що російська еліта впадає у паніку. За його словами, про це свідчать відразу явища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Telegram.

Він підкреслив, що російські чиновники починають підтверджувати факти провального плану "спецоперації" Володимира Путіна в Україні. Зокрема, його прес-секретар Дмитро Пєсков, який в інтерв'ю іноземному ЗМІ визнав величезні втрати російської армії.

Крім того, Подоляк акцентував, що все більше чиновників намагаються звільнитися, проте їхню відставку не підтримують.

"Заяви про відставку міністрів, які постійно з'являються і які, звісно, ніхто не поспішає задовольняти. Пов'язані ж одним ланцюгом. Вже в черзі на "покинути російський військовий корабель" Набіулліна (глава Центробанку), Сілуанов (Мінфін), Колокольцев (МВС) і тепер навіть Патрушев-молодший (Мінсільгосп). Сумніви наростають у людей", - йдеться у повідомленні.

За словами радник голови ОПУ, Путін часто проводить селекторні наради з Радою безпеки. Таким чином він прагне утримувати в підпорядкуванні владу.

"Практично щодня Путін проводить селектори з розширеною Радою безпеки. Точніше, спочатку розширено, потім - вузько. Протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні", - додав Подоляк.

Нагадаємо, прес-секретар лідера Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю британському телеканалу Sky News підтвердив значні втрати армії.

Крім того, він заявив, що РФ прагне найближчими днями досягти цілей "спецоперації" в Україні.

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