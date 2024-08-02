МЗС звернулося до українців на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході

"МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС", - йдеться в повідомленні.

МЗС також рекомендує утриматися від поїздок до:

територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном;

територій, що межують із Сектором Гази;

територій Західного берегу річки Йордан.

Міністерство також оновило рекомендації громадянам України у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Ліванській Республіці.

"МЗС наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, - залишити її територію", - наголосили у відомстві.

Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликають дотримуватися оновлених рекомендації МЗС.

Також МЗС рекомендує утриматися від поїздок до: