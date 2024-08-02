МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке
В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке украинцам советуют воздержаться от поездок в Израиль и Ливан. Тем гражданам, которые уже находятся в этих странах дали рекомендации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Тех, кто уже находится в Израиле, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД", - говорится в сообщении.
МИД также рекомендует воздержаться от поездок на:
- территории, граничащие с ливанской и сирийской границей;
- территории, граничащие с Сектором Газа;
- территории Западного берега реки Иордан.
Министерство также обновило рекомендации гражданам Украины в связи с ухудшением ситуации безопасности в Ливанской Республике.
"МИД настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации безопасности, а находящимся в этой стране гражданам Украины - покинуть ее территорию", - подчеркнули в ведомстве.
Граждан, которые приняли личное решение продлить пребывание на территории Ливана, призывают придерживаться обновленных рекомендаций МИД.
Также МИД рекомендует воздержаться от поездок на:
- территории, граничащие с сирийской границей;
- территории, граничащие с израильской границей к югу от реки Литани;
- в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддав близ Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миэх Миех близ города Сайда;
- Долины Бека и южного пригорода Бейрута, района Дахие.
Обострение на Ближнем Востоке
Напомним, за последние несколько дней на Ближнем Востоке произошел ряд событий, в результате которых война в Секторе Газа может перерасти в более масштабную войну Израиля с Ираном и его исламскими террористическими движениями в Ливане, Йемене и Ираке.
В частности, 27 июля группировка "Хезболла" нанесла удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле. В момент атаки на стадионе находились дети. В результате обстрела погибли более 10 детей, еще более 30 человек были ранены.
Израиль заявил, что атака "Хезболлы" не останется без ответа и предупредил Ливан о войне, которая может быть "разрушительной".
Вечером 30 июля израильская армия нанесла авиаудар по столице Ливана - Бейруту, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир группировки "Хезболла" Фуад Шукра.
Также 31 июля по Тегерану был нанесен ракетный удар. В результате был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Гания и один из его охранников.
Иран сразу же обвинил в атаке Израиль, но израильские чиновники не подтверждали свою причастность к инциденту.
Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Таким образом, Иран хочет ответить на ликвидацию лидера ХАМАСа Исмаила Гании в Тегеране.
О том как развиваются события на Ближнем Востоке и перерастут ли они в более масштабную войну - читайте в материале РБК-Украина.
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