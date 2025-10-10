У МЗС зробили заяву про "олімпійське перемир'я" з Росією

Україна підтримує ідею Італії про всесвітнє перемир'я під час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року.

"Ми підтримуємо такий заклик. Але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир'я. Росія почала вторгнення в Грузію під час Олімпійського перемир'я. Росія починала вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир'я", - зазначив Тихий.

За його словами, такі дії Росії невипадкові, оскільки під час Олімпіади вся увага ЗМІ прикута до спортивних подій. І в тіні таких подій Росія і скоювала злочини.

Речник МЗС додав, що Україна готова до перемир'я з Росією не обов'язково під час Олімпіади, а вже зараз. Оскільки українська влада ще давно погодилася на пропозицію про припинення вогню від США, але Росія її ігнорує.

"Якщо Росії для цього потрібно "олімпійське перемир'я", то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше Олімпіади. Я думаю, що заява італійського міністра, вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру", - підкреслив Тихий.