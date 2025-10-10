ua en ru
Головна » Новини » Політика

У МЗС зробили заяву про "олімпійське перемир'я" з Росією

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 18:25
UA EN RU
У МЗС зробили заяву про "олімпійське перемир'я" з Росією Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна підтримує ідею Італії про всесвітнє перемир'я під час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми підтримуємо такий заклик. Але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир'я. Росія почала вторгнення в Грузію під час Олімпійського перемир'я. Росія починала вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир'я", - зазначив Тихий.

За його словами, такі дії Росії невипадкові, оскільки під час Олімпіади вся увага ЗМІ прикута до спортивних подій. І в тіні таких подій Росія і скоювала злочини.

Речник МЗС додав, що Україна готова до перемир'я з Росією не обов'язково під час Олімпіади, а вже зараз. Оскільки українська влада ще давно погодилася на пропозицію про припинення вогню від США, але Росія її ігнорує.

"Якщо Росії для цього потрібно "олімпійське перемир'я", то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше Олімпіади. Я думаю, що заява італійського міністра, вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру", - підкреслив Тихий.

"Олімпійське перемир'я"

Нагадаємо, 7 жовтня віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Італія пропонує запровадити всесвітнє перемир'я на час проведення зимової Олімпіади.

За його словами, таку ідею представляють Організації Об'єднаних Націй.

До слова, Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

