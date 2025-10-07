Італія ініціює всесвітнє перемир'я: глава МЗС назвав дати

Італія прагнутиме досягти всесвітнього перемир'я на час проведення зимових Олімпійських ігор-2026, які проходитимуть з 6 по 22 лютого наступного року.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Ansa .

"Ми повинні бути чемпіонами миру", – сказав Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія-Латинська Америка у Римі.

Він також підкреслив, що Італія підтримує план США щодо Гази і, ніколи не варто втрачати надії на мир.

"Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані, ми представляємо Організації Об'єднаних Націй пропозицію щодо олімпійського перемир'я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід", - додав міністр закордонних справ Італії.