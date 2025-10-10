ua en ru
В МИД сделали заявление об "олимпийском перемирии" с Россией

Киев, Пятница 10 октября 2025 18:25
В МИД сделали заявление об "олимпийском перемирии" с Россией
Автор: Иван Носальский

Украина поддерживает идею Италии о всемирном перемирии во время проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия. Россия начинала вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия", - отметил Тихий.

По его словам, такие действия России неслучайны, поскольку во время Олимпиады все внимание СМИ приковано к спортивным событиям. И в тени таких событий Россия и совершала преступления.

Спикер МИД добавил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас. Поскольку украинские власти еще давно согласились на предложение о прекращении огня от США, но Россия его игнорирует.

"Если России для этого нужно "олимпийское перемирие", то пусть будет олимпийское. Но мы, в принципе, настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра, оно направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру", - подчеркнул Тихий.

"Олимпийское перемирие"

Напомним, 7 октября вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия предлагает ввести всемирное перемирие на время проведения зимней Олимпиады.

По его словам, такую идею представляют Организации Объединенных Наций.

К слову, Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

