В МЗС зробили нову заяву щодо візиту посланців Трампа в Україну

Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже неодноразово відвідували Росію, де проводили переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, однак в Україні вони ще не були. У разі приїзду це стане їхнім першим візитом до Києва.

Вперше про запрошення Віткоффа повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у жовтні минулого року.

Тоді він зазначив, що українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну, і відповідне запрошення отримав і Віткофф.

У квітні 2026 року президент Володимир Зеленський також заявляв, що запрошував американських переговорників до Києва, однак конкретні терміни не уточнював.

За його словами, візит до України може передувати наступній поїздці американської делегації до Москви.

Зі свого боку в Офісі президента очікують, що посланці Дональда Трампа можуть прибути до Києва вже цього місяця, ймовірно після Великодня.

Водночас зі сторони США офіційного підтвердження такого візиту наразі немає. За словами американського чиновника, це питання ще обговорюється, остаточного рішення поки не ухвалено.