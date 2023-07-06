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МЗС на заяву США про вступ України до НАТО: одна реформа у світі щодо Росії незавершена

Фото: у МЗС відреагували на заяву США про умови вступу України до НАТО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В МЗС України заявили, що Заходу слід змінити ставлення до Росії в архітектурі безпеки після того, як США заявили про необхідність впровадження реформ в Україні для вступу до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

Ніколенко зазначив, що США - це провідний союзник України у протидії збройній агресії РФ. Наша держава надзвичайно вдячна всім американцям, які підтримують Україну.

Речник МЗС підкреслив, що наразі у світі немає жодної іншої держави, крім України, яка б проводила таку кількість реформ в умовах повномасштабної війни на своїй території. Він додав, що докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться.

"Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це - ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки", - написав Ніколенко.

Він додав, що щойно наші союзники будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на РФ, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників. Це стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії у майбутньому.

Вступ України до НАТО

Речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр зазначила, що Україні слід впровадити реформи, щоб відповідати стандартам країн-членів НАТО, перед тим як доєднатися до Альянсу.

Водночас Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни вже на саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. Президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті союзники ухвалять рішення про зближення України з Альянсом.

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