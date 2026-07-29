МЗС закликало хасидів не їхати до Умані на святкування Рош га-Шана

Чому МЗС попереджає паломників

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад чотири роки. Українські міста і громади регулярно потерпають від масованих ракетних обстрілів, а цивільна та транспортна інфраструктура опиняється під ударом.

У міністерстві наголошують, що постійний терор, диверсії та провокації з боку Росії створюють реальну загрозу життю і безпеці людей. Тому хасидам, які планують паломництво до Умані на Рош га-Шана, радять зважити на неможливість гарантувати їм повноцінну безпеку.

Які обмеження діють в Україні

Якщо паломники все ж вирушать в Умань, їм слід врахувати, що в країні діє правовий режим воєнного стану. Він передбачає низку додаткових регулювань:

обмеження свободи пересування;

комендантську годину;

посилене патрулювання;

заборону масових заходів та зібрань;

примусові заходи до тих, хто порушує встановлені обмеження.

Окремо в МЗС звернули увагу на низку інших обставин. Наземне транспортне сполучення з Україною перевантажене, а рух транспорту може затримуватися через обстріли транспортної інфраструктури.

Крім того, в Умані бракує приміщень цивільного захисту, щоб укрити всіх паломників у місцях їхнього масового перебування. Також у місті недостатньо медичного персоналу та закладів, які могли б забезпечити медичне обслуговування прочан.