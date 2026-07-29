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МЗС закликало хасидів не їхати до Умані на святкування Рош га-Шана

13:12 29.07.2026 Ср
2 хв
Про що попереджають дипломати паломників?
aimg Олена Чупровська
Фото: МЗС звернулось до хасидів з попередженням (rbc. ua)

МЗС звернулося до хасидів, які прямують до Умані на святкування Рош га-Шана, і попередило про воєнні ризики. Повної безпеки іноземним паломникам в Україні гарантувати не можуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Чому МЗС попереджає паломників

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад чотири роки. Українські міста і громади регулярно потерпають від масованих ракетних обстрілів, а цивільна та транспортна інфраструктура опиняється під ударом.

У міністерстві наголошують, що постійний терор, диверсії та провокації з боку Росії створюють реальну загрозу життю і безпеці людей. Тому хасидам, які планують паломництво до Умані на Рош га-Шана, радять зважити на неможливість гарантувати їм повноцінну безпеку.

Які обмеження діють в Україні

Якщо паломники все ж вирушать в Умань, їм слід врахувати, що в країні діє правовий режим воєнного стану. Він передбачає низку додаткових регулювань:

  • обмеження свободи пересування;
  • комендантську годину;
  • посилене патрулювання;
  • заборону масових заходів та зібрань;
  • примусові заходи до тих, хто порушує встановлені обмеження.

Окремо в МЗС звернули увагу на низку інших обставин. Наземне транспортне сполучення з Україною перевантажене, а рух транспорту може затримуватися через обстріли транспортної інфраструктури.

Крім того, в Умані бракує приміщень цивільного захисту, щоб укрити всіх паломників у місцях їхнього масового перебування. Також у місті недостатньо медичного персоналу та закладів, які могли б забезпечити медичне обслуговування прочан.

Раніше в Умані вже посилювали заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. У місті на період свята заборонили продаж піротехніки, а також алкогольних і слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва.

Як повідомляло РБК-Україна, паломництво до могили цадика Нахмана в Умані є однією з традицій днів покаяння перед Судним днем.

У ці дні хасиди з усього світу з’їжджаються до міста, щоб долучитися до молитов напередодні єврейського Нового року.

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УманьРош ха-Шана