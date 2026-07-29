МИД призвал хасидов не ехать в Умань на празднование Рош га-Шана

Почему МИД предупреждает паломников

Полномасштабная война России против Украины длится уже более четырех лет. Украинские города и общины регулярно подвергаются массированным ракетным обстрелам, а гражданская и транспортная инфраструктура оказывается под ударом.

В министерстве подчеркивают, что постоянный террор, диверсии и провокации со стороны России создают реальную угрозу жизни и безопасности людей. Поэтому хасидам, которые планируют паломничество в Умань на Рош га-Шана, советуют учесть невозможность гарантировать им полноценную безопасность.

Какие ограничения действуют в Украине

Если паломники все же отправятся в Умань, им следует учесть, что в стране действует правовой режим военного положения. Он предусматривает ряд дополнительных регулировок:

ограничение свободы передвижения;

комендантский час;

усиленное патрулирование;

запрещение массовых мероприятий и собраний;

принудительные меры к тем, кто нарушает установленные ограничения.

Отдельно в МИД обратили внимание на ряд других обстоятельств . Наземное транспортное сообщение с Украиной перегружено, а движение транспорта может задерживаться из-за обстрелов транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в Умани не хватает помещений гражданской защиты, чтобы укрыть всех паломников в местах их массового пребывания. Также в городе недостаточно медицинского персонала и заведений, которые могли бы обеспечить медицинское обслуживание паломников.