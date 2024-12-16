У МЗС закликали Угорщину припинити аморальні маніпуляції на "різдвяному перемир'ї"

У відомстві наголосили, що заяви угорських чиновників про їхню здатність завершити війну не відповідають дійсності. Після "миротворчих" дзвінків прем'єра Віктора Орбана до Москви по Україні летять ракети та дрони.

"Дії угорської сторони ще більш віддалені від миротворчості, ніж її заяви", - додали в МЗС.

Там нагадали, що Угорщина закликає залишити Україну без зброї для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України та підвищенню санкційного тиску проти агресора.

"Закликаємо угорську сторону припинити аморальні маніпуляції на тему миру та Різдва Христового, утриматись від односторонніх контактів із державою-агресором, що підриває спільні зусилля для відновлення справедливого миру", - наголосили в міністерстві.

У відомстві також звернули увагу, що перешкоджає миру тільки Росія та її одержимий війною диктатор Володимир Путін.