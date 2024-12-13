Росія використала заяву Орбана про "різдвяне перемир'я" для удару по енергетиці, - ОП

Росія використала заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" для підготовки до чергового ракетного удару по українській енергетиці.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі BBC Україна.

Литвин зазначив, що Угорщина не повідомляла Україну про розмову Орбана з Путіним та пропозицію щодо "різдвяного перемир'я".

"Прямо зараз ми бачимо, що піар-хід пана Орбана був просто використаний Москвою для прикриття підготовки до чергового ракетного удару по нашій енергетичній інфраструктурі. Російські ракети навіть знову небезпечно наблизилися до кордонів ЄС", - наголосив він.

Радник Зеленського зазначив, що "зосередившись на яскравих заголовках", прем'єр Угорщини у підсумку допоміг Москві з її новою атакою.

Він додав, що Україна постійно працює з усіма партнерами над координацією зусиль щодо тиску на РФ, аби прийти до "миру з надійними гарантіями".