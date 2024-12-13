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Росія використала заяву Орбана про "різдвяне перемир'я" для удару по енергетиці, - ОП

П'ятниця 13 грудня 2024 18:01
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Росія використала заяву Орбана про "різдвяне перемир'я" для удару по енергетиці, - ОП Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія використала заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" для підготовки до чергового ракетного удару по українській енергетиці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі BBC Україна.

Литвин зазначив, що Угорщина не повідомляла Україну про розмову Орбана з Путіним та пропозицію щодо "різдвяного перемир'я".

"Прямо зараз ми бачимо, що піар-хід пана Орбана був просто використаний Москвою для прикриття підготовки до чергового ракетного удару по нашій енергетичній інфраструктурі. Російські ракети навіть знову небезпечно наблизилися до кордонів ЄС", - наголосив він.

Радник Зеленського зазначив, що "зосередившись на яскравих заголовках", прем'єр Угорщини у підсумку допоміг Москві з її новою атакою.

Він додав, що Україна постійно працює з усіма партнерами над координацією зусиль щодо тиску на РФ, аби прийти до "миру з надійними гарантіями".

Заява Орбана про "різдвяне перемир'я"

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно відповів на критику з боку України за дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну. За словами глави угорського уряду, він нібито запропонував Росія та Україні "різдвяне припинення вогню".

"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль задля миру. Ми зробили пропозицію щодо різдвяного припинення вогню та великого обміну полоненими. Як сумно, що президент Зеленський сьогодні явно відмовив і виключив це. Ми зробили що могли!", - написав Орбан у Facebook.

Однак, як зазначив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, як і завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала.

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