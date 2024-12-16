В МИД призвали Венгрию прекратить аморальные манипуляции на "рождественском перемирии"

Венгрии необходимо прекратить аморальные манипуляции на теме "рождественского перемирия". Это подрывает усилия для установления справедливого мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В ведомстве подчеркнули, что заявления венгерских чиновников о их способности завершить войну не соответствуют действительности. После “миротворческих” звонков премьера Виктора Орбана в Москву по Украине летят ракеты и дроны.
"Действия венгерской стороны еще более отдалены от миротворчества, чем ее заявления", - добавили в МИД.
Там напомнили, что Венгрия призывает оставить Украину без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины и повышению санкционного давления против агрессора.
"Призываем венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, подрывающим совместные усилия по восстановлению справедливого мира", - отметили в министерстве.
В ведомстве также обратили внимание, что препятствует миру только Россия и ее одержимый войной диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что он "предложил России и Украине рождественское прекращение огня", но президент Украины Владимир Зеленский якобы отказал.
После этого советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин подчеркнул, что Россия использовала такое заявление главы венгерского правительства для подготовки нового удара по энергетике Украины.
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