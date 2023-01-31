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В МЗС викликали угорського посла через антиукраїнські заяви Орбана

Автор: Наталія Кава

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини для обговорення заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"До Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому висловлено рішучий протест у зв'язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана", - сказано в повідомленні.

В МЗС заявили, що дипломату було нагадано про те, що антиукраїнська риторика є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам.

Скандальна заява

Віктор Орбан на зустрічі з журналістами розповів про свою позицію щодо поточної ситуації війни Росії проти України, з якої випливає, що він не вірить у перемогу Києва та вважає, що країна поступово перетворюється на некеровану руїну.

Також Орбан заявив, що мета Росії - перетворити Україну на "некеровану руїну", щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз", і вони вже досягли успіху, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Нагадаємо, раніше Орбан заявляв про те, що Захід нібито розпочав нову "Холодну війну", а Угорщина планує перебувати у добрих відносинах із конкурентами західних країн.

Тоді українське МЗС наголосило, що Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.

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