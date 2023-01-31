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В МИД вызвали венгерского посла из-за антиукраинских заявлений Орбана

Автор: Наталья Кава

Министерство зарубежных дел Украины вызвало посла Венгрии для обсуждения заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому высказан решительный протест в связи с недавними пренебрежительными в отношении Украины высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - сказано в сообщении.

В МИД заявили, что дипломату было напомнено о том, что антиукраинская риторика абсолютно неприемлема и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям.

Скандальное заявление

Виктор Орбан на встрече с журналистами рассказал о своей позиции по поводу текущей ситуации войны России против Украины, из которой следует, что он не верит в победу Киева и считает, что страна постепенно превращается в неуправляемую руину.

Также Орбан заявил, что цель России - превратить Украину в "неуправляемую руину", чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", и они уже добились успеха, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

Напомним, ранее Орбан заявлял о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", а Венгрия планирует находиться в хороших отношениях с конкурентами западных стран.

Тогда украинский МИД подчеркнул, что Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.

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