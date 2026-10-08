У МЗС відреагували на рішення Південної Кореї відкликати посла з України

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла, адже дипломатичні відносини мають бути вищими за емоції.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна .

"Цього тижня ми запрошували до МЗС посла Республіки Корея в Україні для представлення нашої позиції та пошуку конструктивних рішень. Йому була доведена позиція української сторони", - зазначив Тихий.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують на важливості виваженого підходу в міждержавних взаєминах та збереженні контактів.

"Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями. Попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу - навіть якщо на це буде потрібен час", - підкреслив речник МЗС.