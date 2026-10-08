У МЗС відреагували на рішення Південної Кореї відкликати посла з України
Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла, адже дипломатичні відносини мають бути вищими за емоції.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна.
"Цього тижня ми запрошували до МЗС посла Республіки Корея в Україні для представлення нашої позиції та пошуку конструктивних рішень. Йому була доведена позиція української сторони", - зазначив Тихий.
У зовнішньополітичному відомстві наголошують на важливості виваженого підходу в міждержавних взаєминах та збереженні контактів.
"Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями. Попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу - навіть якщо на це буде потрібен час", - підкреслив речник МЗС.
Нагадаємо, Південна Корея ухвалила рішення відкликати свого посла Пак Кічанга з України.
У зовнішньополітичному відомстві країни висловили сподівання на мирне врегулювання невирішених питань між державами та підтвердили готовність до подальших консультацій з українською стороною.
Рішенню Сеула передували закиди на адресу України через її заяви щодо постачання пального з корейських портів.
У Південній Кореї дорікнули Києву за твердження, нібито експорт нафтопродуктів допоміг Росії подолати дефіцит пального, який виник після серії серйозних українських ударів по російських НПЗ.