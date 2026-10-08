Південна Корея відкликає свого посла з України

Південна Корея відкликає свого посла Пак Кічанга з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС країни.

У заяві йдеться про те, що уряд Південної Кореї вирішив відкликати посла в Україні.

"Уряд сподівається на мирне врегулювання низки невирішених питань між двома країнами і продовжуватиме консультації з українською стороною з цією метою", - зазначає МЗС країни.

Що передувало

Нагадаємо, суперечка між Україною та Південною Кореєю виникла після виступу президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН 23 вересня.

Тоді глава держави повідомив, що Україна передала Сеулу двох північнокорейських військових, яких ЗСУ взяли в полон на Курщині у січні 2025 року.

Зазначимо, у Південній Кореї розраховували, що інформація про передачу залишиться конфіденційною. Президент Лі Чже Мьон звинуватив Україну в розголошенні та заявив, що таємність мала захистити полонених і їхні родини, які залишаються в КНДР.