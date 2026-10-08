В МИД отреагировали на решение Южной Кореи отозвать посла из Украины
Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла, ведь дипломатические отношения должны быть выше эмоций.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.
"На этой неделе мы приглашали в МИД посла Республики Корея в Украине для представления нашей позиции и поиска конструктивных решений. Ему была доказана позиция украинской стороны", - отметил Тихий.
Во внешнеполитическом ведомстве отмечают важность взвешенного подхода в межгосударственных отношениях и сохранении контактов.
"Мы убеждены, что дипломатия должна преобладать над эмоциями. Несмотря на решение Сеула об отзыве посла, Украина остается открытой для возобновления конструктивного диалога - даже если на это потребуется время", - подчеркнул спикер МИД.
Напомним, Южная Корея приняла решение отозвать своего посла Пак Кичанга из Украины.
Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили надежду на мирное урегулирование нерешенных вопросов между государствами и подтвердили готовность к дальнейшим консультациям с украинской стороной.
Решению Сеула предшествовали упреки в адрес Украины из-за ее заявлений по поставкам горючего из корейских портов.
В Южной Корее упрекнули Киев за утверждение, будто экспорт нефтепродуктов помог России преодолеть дефицит горючего, возникший после серии серьезных украинских ударов по российским НПЗ.