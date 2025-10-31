ua en ru
МЗС України звернулось до українців в Танзанії на тлі протестів: що потрібно знати

Танзанія, П'ятниця 31 жовтня 2025 10:24
UA EN RU
МЗС України звернулось до українців в Танзанії на тлі протестів: що потрібно знати Фото: українців у Танзанії просять бути пильними через протести (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українців у Танзанії просять бути пильними через протести в Дар-ес-Саламі, Аруші, Мбеї та Моші. Громадянам радять уникати масових заходів, обмежити пересування містом і дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У зв’язку із протестними акціями у містах Дар-ес-Салам, Аруші, Мбеї, Моші та загальним загостренням безпекової ситуації в Танзанії Міністерство закордонних справ України закликає громадян України, які перебувають на території цієї країни, зберігати підвищену пильність, проявляти обережність і дотримуватися усіх рекомендацій місцевих органів влади.

"Громадянам України радимо уникати місць масового скупчення людей, особливо районів, де відбуваються або можуть відбуватися протестні дії", - зазначили в міністерстві.

У разі відсутності нагальної потреби громадянам України радять обмежити пересування містом, залишатися у безпечних місцях проживання та не брати участі у будь-яких масових заходах.

"Просимо неухильно дотримуватися вимог поліції Танзанії та інших державних органів, що стосуються забезпечення громадського порядку, та не перешкоджати їхній роботі. У разі запровадження комендантської години слід суворо дотримуватися встановлених обмежень щодо пересування", - підкреслили в МЗС.

Міністерство закордонних справ України зазначило, що продовжує уважно відстежувати розвиток ситуації в Танзанії та перебуває у постійному контакті із закордонними дипломатичними установами України, які взаємодіють із місцевими компетентними органами для забезпечення безпеки громадян України.

"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України", - наголосили в міністерстві.

Куди звертатись за допомогою:

  • Посольство України в Танзанії: consul_tz@mfa.gov.ua, гаряча лінія +25574 329 89 84;
  • Посольство України в Кенії: consul_ke@mfa.gov.ua, гаряча лінія +254110099133;
  • на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Що відбувається у Танзанії

У Танзанії після президентських виборів, що відбулися 29 жовтня 2025 року, склалася напружена ситуація. У відповідь на протести, викликані винятком з перегонів головних опозиційних кандидатів, влада ввела комендантську годину і застосувала заходи щодо безпеки.

У великих містах, включаючи Дар-ес-Салам, Арушу та Мванзу, для придушення заворушень поліція використовувала сльозогінний газ та вогнепальну зброю. За даними правозахисних організацій, на які посилається Financial Times, є загиблі, проте точну кількість жертв підтвердити складно.

У країні діє масштабне відключення інтернету, що ускладнює доступ до інформації та зв'язку. Також перекрито ключові дороги, включаючи головну трасу до міжнародного аеропорту Джуліуса Ньєрере в Дар-ес-Саламі.

Повідомлялося про тимчасову окупацію будівлі аеропорту протестувальниками, що призвело до перебоїв у його роботі, сайт аеропорту фактично не працює.

Вночі з 30 на 31 жовтня 2025 року протести та зіткнення тривали, попри комендантську годину.

За словами закордонних ЗМІ, влада зберігає мовчання, а місцеві медіа не висвітлюють заворушення.

Нагадаємо, що в серпні цього року український президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Танзанії та змінив послів ще в 16 країнах світу.

