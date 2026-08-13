UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

МЗС України жорстко засудило провокаційний візит Путіна на Ітуруп

17:35 13.08.2026 Чт
2 хв
Загарбницька тактика РФ виявилася надто знайомою
aimg Сергій Козачук
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

МЗС України різко засудило візит російського диктатора Володимира Путіна на окупований японський острів Ітуруп. У відомстві назвали такі дії провокацією та черговою спробою залякування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний коментар МЗС України.

Провокація та демонстрація зневаги

В українському дипломатичному відомстві наголосили, що розцінюють цей крок Кремля як свідому спробу підвищення напруги, залякування та намагання легітимізувати незаконну окупацію.

"Росія розуміє лише мову сили. Жодні демонстративні візити російського керівництва, десятиліття окупації чи пропаганда не здатні змінити очевидного: Ітуруп та інші острови Північних територій є невід’ємною частиною Японії", - підкреслили в МЗС.

У міністерстві зауважили, що суверенітет Токіо над цими землями ґрунтується на міжнародному праві та історичних фактах, а сама окупація не створює жодних законних прав для РФ.

Ревізіонізм від Європи до Тихого океану

У МЗС додали, що Російська Федерація застосовує однакової сили імперіалістичні методи як у Європі, так і в Тихоокеанському регіоні, намагаючись силою переписати кордони.

"Україна надто добре знає цю російську тактику. Вона не повинна мати успіху ані в Європі, ані в Тихоокеанському регіоні", - зазначається в заяві.

Українські дипломати висловили повну солідарність із Японією та закликали міжнародну спільноту посилювати санкційний та дипломатичний тиск на Москву, допоки вона не припинить окупацію чужих територій.

Реакція Токіо на візит Путіна на Ітуруп

Нагадаємо, що візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп викликав різке обурення в Токіо. Японський уряд висловив рішучий протест та викликав посла РФ "на килим".

Зокрема, прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі наголосила, що острів Ітуруп є невід'ємною частиною Японії, тому країна категорично засуджує цей неузгоджений крок Кремля.

Крім того, поїздка Путіна загострила давню територіальну суперечку між державами, адже диктатор уперше наважився прибути на цю територію.

У відповідь на такі дії дипломатичне відомство Японії викликало російського посла, аби передати офіційний протест Кремлю та засудити провокації з боку РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЯпоніяКремльАзіяТокио