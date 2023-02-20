МЗС України закликало зупинити незаконні ядерну та ракетну програми КНДР
Україна засуджує запуски КНДР міжконтинентальних балістичних ракет. Необхідно зупинити ядерну та ракетну програми Пхеньяну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Відверто провокативні дії та погрози застосування сили, до яких знову вдається керівництво північнокорейського режиму, порушують відповідні резолюції Ради Безпеки ООН та міжнародне право. Вони є неприпустимими", - пише пресслужба.
Україна, зі свого боку, доєднується до країн-партнерів, які виступили з засудженням провокації з боку КНДР. Міжнародна спільнота повинна консолідовано відреагувати на дії, які загрожують стабільності й безпеці світу.
"Незаконні ядерна та ракетна програми КНДР мають бути зупинені", - додає МЗС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 20 лютого, КНДР здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.
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