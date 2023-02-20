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МЗС України закликало зупинити незаконні ядерну та ракетну програми КНДР

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Понеділок 20 лютого 2023 16:16
МЗС України закликало зупинити незаконні ядерну та ракетну програми КНДР Фото: МЗС України закликало зупинити незаконні ядерну та ракетну програми КНДР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна засуджує запуски КНДР міжконтинентальних балістичних ракет. Необхідно зупинити ядерну та ракетну програми Пхеньяну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Відверто провокативні дії та погрози застосування сили, до яких знову вдається керівництво північнокорейського режиму, порушують відповідні резолюції Ради Безпеки ООН та міжнародне право. Вони є неприпустимими", - пише пресслужба.

Україна, зі свого боку, доєднується до країн-партнерів, які виступили з засудженням провокації з боку КНДР. Міжнародна спільнота повинна консолідовано відреагувати на дії, які загрожують стабільності й безпеці світу.

"Незаконні ядерна та ракетна програми КНДР мають бути зупинені", - додає МЗС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 20 лютого, КНДР здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

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