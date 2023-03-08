МЗС України висловило солідарність з народом Грузії на тлі протестів

В МЗС зазначили, що продовжують уважно слідкувати за подіями в Грузії на тлі масових протестів проти законопроекту щодо "іноземних агентів".

"Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно ґарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест", - пише пресслужба.

Водночас в МЗС відзначили, що взяли до уваги намір президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати вищезгаданий законопроєкт та додали, що документ в нинішній редакції суперечить європейським цінностями та стандартами.

"Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії", - додає пресслужба.