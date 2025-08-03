У МЗС України вимагають від ХАМАС звільнити ізраїльських заручників

"Нелюдське поводження ХАМАС з ізраїльськими заручниками заслуговує найрішучішого засудження. Жителі Гази не повинні продовжувати страждати через жахливі злочини ХАМАС. Рух має скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників", - написав Сибіга.

Він додав, що міжнародна гуманітарна допомога має бути доставлена населенню Гази якомога швидше і в повному обсязі.

Також Сібіга підкреслив, що повне припинення вогню "має залишатися головним пріоритетом".

Що могло передувати

Зазначимо, що днями угруповання ХАМАС опублікувало пропагандистські відеоролики, на яких були зображені ізраїльські заручники. Причому полонені були виснаженими.

В інтерв'ю Bild на це відреагував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, заявивши, що ці ролики свідчать про те, що "ХАМАС більше не повинен відігравати жодної ролі в майбутньому Гази".

Водночас Мерц закликав Ізраїль не відповідати на "цинізм ХАМАС" припиненням гуманітарної допомоги на територію, де, як вважають експерти ООН, може початися голод.