В МИД Украины потребовали от ХАМАС освободить израильских заложников

"Бесчеловечное обращение ХАМАС с израильскими заложниками заслуживает самого решительного осуждения. Жители Газы не должны продолжать страдать из-за чудовищных преступлений ХАМАС. Движение должно сложить оружие и немедленно освободить всех заложников", - написал Сибига.

Он добавил, что международная гуманитарная помощь должна быть доставлена населению Газы как можно скорее и в полном объеме.

Также Сибига подчеркнул, что полное прекращение огня "должно оставаться главным приоритетом".

Что могло предшествовать

Отметим, что на днях группировка ХАМАС опубликовала пропагандистские видеоролики, на которых были запечатлены израильские заложники. Причем пленные были изможденными.

В интервью Bild на это отреагировал канцлер Германии Фридрих Мерц, заявив, эти ролики говорят о том, что "ХАМАС больше не должен играть никакой роли в будущем Газы".

В то же время Мерц призвал Израиль не отвечать на "цинизм ХАМАС" прекращением гуманитарной помощи на территорию, где как полагают эксперты ООН, может начаться голод.