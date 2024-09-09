МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливе постачання ракет РФ

Що передувало

Нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.

Іран в ООН заперечив передачу ракет Росії. Однак пізніше іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії ракети. Він зазначив, що це була частина бартеру. Інша частина угоди - постачання дронів.

Сьогодні у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

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