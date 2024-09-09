МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за возможной поставки ракет РФ

Что предшествовало

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.

Иран в ООН опроверг передачу ракет России. Однако позже иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.

Сегодня в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.

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