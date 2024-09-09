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МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливе постачання ракет РФ

Понеділок 09 вересня 2024 19:04
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МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливе постачання ракет РФ Фото: МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ у понеділок, 8 вересня, викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара. Його попередили про наслідки у разі підтвердження інформації про передачу Росії балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, МЗС України висловило Амузегару глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.

"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - зазначили у відомстві.

Що передувало

Нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.

Іран в ООН заперечив передачу ракет Росії. Однак пізніше іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії ракети. Він зазначив, що це була частина бартеру. Інша частина угоди - постачання дронів.

Сьогодні у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

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