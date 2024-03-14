МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації

Попри засудження з боку світової спільноти, а також всупереч численним резолюціям й рішенням низки міжнародних організацій, Росія не полишає спроб поширювати норми свого законодавства на тимчасово окупованих територіях.

МЗС України наголошує на тому, що так звані "вибори" в окупації є незаконними й не матимуть жодних правових підстав. Примусове залучення до участі на псевдовиборах українців, які наразі мешкають на тимчасово окупованих територіях, є так само незаконним.

"Зазначене, у поєднанні з відсутністю будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії в РФ загальновизнаним демократичним принципам і стандартам проведення виборів, усуненням опонентів російської влади ставить під сумнів об’єктивність і легітимність будь-яких результатів цих "псевдовиборів", - додає МЗС.

У тому ж числі міністерство закликає українців, які наразі перебувають в окупації, або ж вимушено перебувають на території Росії - не брати участь у псевдовиборах заради власної безпеки.

"Задля власної безпеки та враховуючи схильність російської влади до провокацій, закликаємо у дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу "виборчих дільниць", об’єктів військової інфраструктури окупаційних військ Росії", - додає МЗС.

Україна закликає іноземні країни й міжнародні організації не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі, який Кремль намагається видати за президентські вбори, а також утриматись від визнання їхніх результатів.

Російська диктатура не має нічогого спільного з демократією. Голову Кремля Володимира Путіна вже 24 роки утримує при владі не вільне волевиявлення народу, а маніпуляція з конституцією Росії, тотальна пропаганда й знищення політичної конкуренції.

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".