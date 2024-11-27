У МЗС України відреагували на угоду між Ізраїлем та Ліваном

"Україна вітає підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, укладеної за посередництва Сполучених Штатів та Франції", - йдеться в заяві.

У відомстві вважають, що це важливий крок до миру та регіональної стабільності, який допоможе запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані та сприятиме загальному зниженню напруги на Близькому Сході.

"Переконані, що повне дотримання сторонами взятих на себе зобов’язань матиме важливе значення для досягнення стійкого миру", - констатували у міністерстві.