В МИД Украины отреагировали на соглашение между Израилем и Ливаном

В Министерстве иностранных дел Украины поприветствовали соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. В ведомстве назвали документ важным шагом к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины в Facebook.
"Украина приветствует подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов и Франции", - говорится в заявлении.
В ведомстве считают, что это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке.
"Убеждены, что полное соблюдение сторонами взятых на себя обязательств будет иметь важное значение для достижения устойчивого мира", - констатировали в министерстве.
26 ноября сообщалось, что израильские власти могут одобрить прекращение огня в Ливане. Оно вступит в силу 27 ноября.
Позже Кабинет безопасности Израиля поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой". Боевые действия в Ливане прекратятся. Интересно, что в штабе новоизбранного президента США заявили, что это произошло из-за победы Дональда Трампа на выборах.
Как писало РБК-Украина, это соглашение должно завершить активную фазу боевых действий в Ливане и обстрелы севера Израиля. Подробнее о том, что стоит за этим соглашением, какую роль в нем играют США и какие оно будет иметь последствия для Израиля и Ближнего Востока, читайте в материале.
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