В МИД Украины отреагировали на соглашение между Израилем и Ливаном

"Украина приветствует подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов и Франции", - говорится в заявлении.

В ведомстве считают, что это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке.

"Убеждены, что полное соблюдение сторонами взятых на себя обязательств будет иметь важное значение для достижения устойчивого мира", - констатировали в министерстве.