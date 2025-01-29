В МЗС України різко відповіли Фіцо на заяви про "ворогів"

В коментарі зовнішньополітичного відомства зазначається, що Фіцо на тлі падіння довіри серед словацького суспільства і протестів проти його проросійського курсу, "вдався до пошуку ворогів та знайшов їх в Україні".

"Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а в дзеркало", - йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини.

"Результат очевидний: Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами"", - зазначають у відомстві.

В МЗС також упевнені, що така позиція і політика Роберта Фіцо "йде врозріз із вибором народу Словаччини бути невід’ємною частиною Європейської спільноти".