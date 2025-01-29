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В МЗС України різко відповіли Фіцо на заяви про "ворогів"

Фото: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністерство закордонних справ України відреагувало на останні резонансні заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Відомство розцінює їх як спробу перекласти на Україну відповідальність політика за провали у внутрішній політиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС України.

В коментарі зовнішньополітичного відомства зазначається, що Фіцо на тлі падіння довіри серед словацького суспільства і протестів проти його проросійського курсу, "вдався до пошуку ворогів та знайшов їх в Україні".

"Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а в дзеркало", - йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини.

"Результат очевидний: Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами"", - зазначають у відомстві.

В МЗС також упевнені, що така позиція і політика Роберта Фіцо "йде врозріз із вибором народу Словаччини бути невід’ємною частиною Європейської спільноти".

Проросійські заяви Фіцо

У вівторок, 28 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав "ворогом" президента України Володимира Зеленського через припинення транзиту російського газу до країн Європи.

У відповідь Зеленський зазначив, що Фіцо обрав Москву замість Америки і не прагне збереження незалежності й суверенітету своєї країни.

Не виключено, що жорстка заява прем'єра Словаччини пов'язана з масовими акціями протесту, що спалахнули останнім часом у країні.

Раніше Фіцо звинуватив, що до протестів начебто причетна Україна.

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Роберт Фіцо