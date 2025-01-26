Фіцо не збирається йти у відставку на тлі протестів, але не виключає дострокових виборів
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не піде у відставку на тлі протестів. Проте він не виключив проведення дострокових виборів у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Dennik N.
Уряд Фіцо опинився перед загрозою втрати більшості в парламенті після того, як чотири депутати коаліції відмовилися голосувати, поки їхні вимоги не будуть виконані. Без їхньої підтримки правляча коаліція може зібрати лише 75 голосів. Цього недостатньо для отримання більшості у парламенті, який складається зі 150 членів.
Фіцо зазначив, що "зараз не 2018 рік", нагадавши, що тоді він пішов у відставку з посади прем'єр-міністра одразу після масових протестів. Масштабні акції спровокувало вбивство журналіста Яна Куцяка та його нареченої.
Виступаючи на державному радіо, Фіцо не виключив дострокових виборів, якщо коаліція втратить більшість, але сказав, що це не найкраще рішення.
"Уряд можна змінити лише за умови проведення виборів", - заявив прем'єр Словаччини.
Фіцо звинувачує Україну в організації протестів
Нагадаємо, що словацький прем’єр раніше заявив, що Україна нібито причетна до антиурядових протестів у Братиславі та інших містах країни. Крім того, за словами Фіцо, участь в протестах проти його уряду нібито беруть навіть громадяни України.
Протести в Словаччині почались 24 січня після того, як Фіцо відвідав диктатора Володимира Путіна у Москві. Таким чином він хотів розв'язати проблему транзиту російського газу через Україну.
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