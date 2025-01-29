В МИД Украины резко ответили Фицо на заявления о "врагах"

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на последние резонансные заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ведомство расценивает их как попытку переложить на Украину ответственность политика за провалы во внутренней политике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины.
В комментарии внешнеполитического ведомства отмечается, что Фицо на фоне падения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса, "прибегнул к поиску врагов и нашел их в Украине".
"Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что украинская сторона неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии.
"Результат очевиден: Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, перестали различать черное и белое, а сейчас уже начали называть лидеров соседних дружественных демократий "врагами"", - отмечают в ведомстве.
В МИД также уверенны, что такая позиция и политика Роберта Фицо "идет вразрез с выбором народа Словакии быть неотъемлемой частью Европейского сообщества".
Во вторник, 28 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "врагом" президента Украины Владимира Зеленского из-за прекращения транзита российского газа в страны Европы.
В ответ Зеленский отметил, что Фицо выбрал Москву вместо Америки и не стремится к сохранению независимости и суверенитета своей страны.
Не исключено, что жесткое заявление премьера Словакии связано с массовыми акциями протеста, вспыхнувшими в последнее время в стране.
Ранее Фицо обвинил, что к протестам якобы причастна Украина.
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