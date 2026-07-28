У МЗС України підловили Ірак на брехні після гучних публічних звинувачень

Аль-Абуді публічно звинуватив Україну в причетності до протиправної діяльності на території його країни.

"Немає жодних фактів або доказів таких звинувачень, що сам іракський посадовець визнав у своєму інтерв’ю. Важливо зазначити, що до таких резонансних публічних заяв іракська сторона не передавала Україні дипломатичними каналами жодної відповідної інформації чи не висловлювала занепокоєнь", - наголосив Тихий.

За словами речника, якби звинувачення мали бодай щось спільне з реальністю, логічно було б обрати саме таку форму діалогу між країнами.

Однак Київ уперше почув усі ці звинувачення на свою адресу під час прямого етеру на телебаченні.

"Вважаємо неприпустимим і безвідповідальним, коли високопосадовець дружньої держави публічно поширює такі заяви без належної доказової бази. Це суперечить принципам взаємної поваги та завдає шкоди українсько-іракським відносинам", - заявив Тихий.

Він також підкреслив, що Україна незмінно розглядає Республіку Ірак як важливого партнера на Близькому Сході, тому не хоче, щоб подібні інциденти перешкоджали співпраці між країнами.

Речник МЗС звернув увагу на те, що скандальні заяви іракського посадовця перегукуються з наративами російської пропаганди.

Кремль уже не вперше намагається дискредитувати Україну та зіпсувати її відносини з країнами Близького Сходу.

"Не можна виключати, що цей епізод є наслідком зовнішнього інформаційного впливу або елементом скоординованої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на підрив українсько-іракського партнерства", - пояснив Тихий.

На цьому тлі він закликав владу Іраку належним чином відреагувати на поширення безпідставних звинувачень з боку Аль-Абуді.