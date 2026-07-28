В МИД Украины подловили Ирак на лжи после громких публичных обвинений

Аль-Абуди публично обвинил Украину в причастности к противоправной деятельности на территории его страны.

"Нет никаких фактов или доказательств таких обвинений, что сам иракский чиновник признал в своем интервью. Важно отметить, что до таких резонансных публичных заявлений иракская сторона не передавала Украине дипломатическими каналами никакой соответствующей информации или не выражала обеспокоенностей", - подчеркнул Тихий.

По словам спикера, если бы обвинения имели хоть что-то общее с реальностью, логично было бы выбрать именно такую форму диалога между странами.

Однако Киев впервые услышал все эти обвинения в свой адрес во время прямого эфира на телевидении.

"Считаем недопустимым и безответственным, когда высокопоставленное должностное лицо дружественного государства публично распространяет такие заявления без надлежащей доказательной базы. Это противоречит принципам взаимного уважения и наносит ущерб украинско-иракским отношениям", - заявил Тихий.

Он также подчеркнул, что Украина неизменно рассматривает Республику Ирак как важного партнера на Ближнем Востоке, поэтому не хочет, чтобы подобные инциденты препятствовали сотрудничеству между странами.

Спикер МИД обратил внимание на то, что скандальные заявления иракского чиновника перекликаются с нарративами российской пропаганды.

Кремль уже не в первый раз пытается дискредитировать Украину и испортить ее отношения со странами Ближнего Востока.

"Нельзя исключать, что этот эпизод является результатом внешнего информационного влияния или элементом скоординированной информационно-психологической операции, направленной на подрыв украинско-иракского партнерства", - пояснил Тихий.

На этом фоне он призвал власти Ирака должным образом отреагировать на распространение безосновательных обвинений со стороны Аль-Абуди.