У МЗС України назвали Лукашенка тарганом
Учора самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неприємно висловився на адресу президента України Володимира Зеленського. Сьогодні українська сторона відреагувала, назвавши Лукашенка тарганом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера МЗС України Георгія Тихого.
Він підкреслив, що образи на адресу Зеленського неприпустимі, особливо з боку співучасника російської агресії.
"Образи на адресу глави української держави неприпустимі, особливо з боку співучасника злочину агресії проти України. До того ж перехід у сферу ентомології точно не піде на користь таргану", написав Тихий.
Що передувало
Учора, під час візиту до Москви Лукашенко дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Зокрема, він висловився про можливі переговори, українську владу і безпосередньо про президента України Володимира Зеленського.
У бесіді зі Скабєєвою Лукашенко заявив, що в Європі нібито відсутні політики, здатні до переговорів. На запитання пропагандистки, чи є такі в Україні, він відповів: "Ні, але Росія і Білорусь все одно ведуть діалог".
Коли Скабєєва нагадала, що навесні 2023 року Лукашенко назвав Зеленського "гн*дою", білоруський диктатор не тільки не відмовився від своїх слів, а й знову вдався до образ: "Володя був мені як син, але вчинив як гн*да".
Нагадаємо, трохи більше ніж тиждень тому Лукашенко заявив про готовність організувати переговори РФ, США та України в Білорусі.
"Треба переконати, домовитися і з Зеленським (Володимир Зеленський, президент України, - ред.), тому що за Зеленським стоїть велика частина українського суспільства. Тому треба домовлятися. Хочете - приїжджайте. Ось, поруч - 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Півгодини літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без шуму, без криків домовимося", - говорив він.