У МЗС України назвали Лукашенка тарганом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера МЗС України Георгія Тихого.

Він підкреслив, що образи на адресу Зеленського неприпустимі, особливо з боку співучасника російської агресії.

"Образи на адресу глави української держави неприпустимі, особливо з боку співучасника злочину агресії проти України. До того ж перехід у сферу ентомології точно не піде на користь таргану", написав Тихий.

Що передувало

Учора, під час візиту до Москви Лукашенко дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Зокрема, він висловився про можливі переговори, українську владу і безпосередньо про президента України Володимира Зеленського.

У бесіді зі Скабєєвою Лукашенко заявив, що в Європі нібито відсутні політики, здатні до переговорів. На запитання пропагандистки, чи є такі в Україні, він відповів: "Ні, але Росія і Білорусь все одно ведуть діалог".

Коли Скабєєва нагадала, що навесні 2023 року Лукашенко назвав Зеленського "гн*дою", білоруський диктатор не тільки не відмовився від своїх слів, а й знову вдався до образ: "Володя був мені як син, але вчинив як гн*да".