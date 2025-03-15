В МИД Украины назвали Лукашенко тараканом
Вчера самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко нелицеприятно высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня украинская сторона отреагировала, назвав Лукашенко тараканом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера МИД Украины Георгия Тихого.
Он подчеркнул, что оскорбления в адрес Зеленского недопустимы, особенно со стороны соучастника российской агрессии.
"Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану", написал Тихий.
Что предшествовало
Вчера, в ходе визита в Москву Лукашенко дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В частности, он он высказался о возможных переговорах, украинской власти и непосредственно о президенте Украины Владимира Зеленском.
В беседе со Скабеевой Лукашенко заявил, что в Европе якобы отсутствуют политики, способные к переговорам. На вопрос пропагандистки, есть ли такие в Украине, он ответил: "Нет, но Россия и Беларусь все равно ведут диалог".
Когда Скабеева напомнила, что весной 2023 года Лукашенко назвал Зеленского "гн*дой", белорусский диктатор не только не отказался от своих слов, но и вновь прибег к оскорблениям: "Володя был мне как сын, но поступил как гн*да".
Напомним, чуть больше недели назад Лукашенко заявил о готовности организовать переговоры РФ, США и Украины в Беларуси.
"Надо убедить, договориться и с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.), потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса самолетом. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся", - говорил он.