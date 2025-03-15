В МИД Украины назвали Лукашенко тараканом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера МИД Украины Георгия Тихого.

Он подчеркнул, что оскорбления в адрес Зеленского недопустимы, особенно со стороны соучастника российской агрессии.

"Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану", написал Тихий.

Что предшествовало

Вчера, в ходе визита в Москву Лукашенко дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В частности, он он высказался о возможных переговорах, украинской власти и непосредственно о президенте Украины Владимира Зеленском.

В беседе со Скабеевой Лукашенко заявил, что в Европе якобы отсутствуют политики, способные к переговорам. На вопрос пропагандистки, есть ли такие в Украине, он ответил: "Нет, но Россия и Беларусь все равно ведут диалог".

Когда Скабеева напомнила, что весной 2023 года Лукашенко назвал Зеленского "гн*дой", белорусский диктатор не только не отказался от своих слов, но и вновь прибег к оскорблениям: "Володя был мне как сын, но поступил как гн*да".