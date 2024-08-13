МЗС України про другий саміт миру: місця та дати проміжних зустрічей вже визначені

"Попередньо, місця та дати цих проміжних зустрічей визначені, але я не буду забігати наперед і не буду їх оголошувати, щоб не зірвати цей дипломатичний процес. Підготовка йде на всіх рівнях", - розповів Тихий.

Саміт миру

У червні на території Швейцарії пройшов перший саміт миру щодо повномасштабної війни в Україні. На засіданні були присутні представники з понад 100 країн та міжнародних організацій. Пізніше більша частина учасників підписала спільне комюніке. Російську Федерацію не запрошували на саміт, втім, деякі із учасників наполягали на її участі під час наступних засідань.

Детальніше про те, чи Україна змогла досягти на саміті миру, а що у неї не вийшло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Тим часом президент Володимир Зеленський хоче, щоб до кінця 2024 року було розроблено мирний план, який, своєю чергою, ґрунтуватиметься на шляхах реалізації пунктів української формули миру. Більш детально про плани Києва - у за посиланням.