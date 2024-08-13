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МИД Украины о втором саммите мира: места и даты промежуточных встреч уже определены

Фото: Георгий Тихий, представитель Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

Подготовку ко второму саммиту мира идет на всех уровнях. Даты и места промежуточных встреч уже определены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого во время пресс-конференции.

"Предварительно, места и даты этих промежуточных встреч определены, но я не буду забегать вперед и не буду их объявлять, чтобы не сорвать этот дипломатический процесс. Подготовка идет на всех уровнях", - рассказал Тихий. 

Саммит мира

В июне на территории Швейцарии прошел первый саммит мира по полномасштабной войне в Украине. На заседании присутствовали представители из более 100 стран и международных организаций. Позже большая часть участников подписала совместное коммюнике. Российскую Федерацию не приглашали на саммит, впрочем, некоторые из участников настаивали на ее участии во время следующих заседаний. 

Подробнее о том, смогла ли Украина достичь на саммите мира, а что у нее не получилось - читайте в материале РБК-Украина.

Между тем президент Владимир Зеленский хочет, чтобы до конца 2024 года был разработан мирный план, который, в свою очередь, будет основываться на путях реализации пунктов украинской формулы мира. Более подробно о планах Киева - по ссылке.

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