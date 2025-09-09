У МЗС Угорщини уточнили, що Сійярто проведе зустріч із Качкою, а не Сибігою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує відвідати Угорщину через зростання напруженості між країнами.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив візит Сибіги та зустріч з ним у Будапешті.

"Цього тижня зустрінемося з Андрієм Сибігою у Будапешті, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м'яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті", - заявив він.