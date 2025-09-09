RU

В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На этой неделе в Будапеште запланирована встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Глава украинского МИД Андрей Сибига не приедет на переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

"По имеющейся информации, украинское правительство в конце концов делегировало на переговоры в Будапеште, которые, как ожидается, состоятся в четверг, вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку", - сообщили в МИД Венгрии.

Ожидается, что переговоры проведут в четверг, 11 сентября.

 

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига планирует посетить Венгрию из-за роста напряженности между странами.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил визит Сибиги и встречу с ним в Будапеште.

"На этой неделе встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье", - заявил он.

