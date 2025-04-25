МИД об участии Сербии на параде Путина: будут маршировать с военными преступниками

Украина предостерегает другие страны от отправки военных на парад в Москву 9 мая. Есть вероятность, что они будут маршировать с россиянами, которые совершали военные преступления в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на брифинге.

Он отметил, что действо, которое Москва будет называть "парадом победы" и которое будет происходить 9 мая, не имеет никакого отношения к победе над нацизмом.

Спикер добавил, что российские военные, которые будут шагать по Красной площади 9 мая, вполне вероятно являются участниками военных преступлений против Украины и против украинцев в ходе российской агрессии.

"То есть любые иностранные военные, которые планируют участвовать в этом параде, должны быть сознательными того, что они вполне вероятно будут маршировать бок о бок с людьми, которые совершали военные преступления в Украине. Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом, а это, кстати, не только россияне - это не имеет, по нашему мнению", - подчеркнул Тихий.

