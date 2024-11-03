У МЗС Туреччини прогнозують "нову ситуацію" у війні в Україні у 2025 році

Війна в Україні

У Туреччині не вперше висловлюється про війну в Україні. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара бачить, що глава Кремля Володимир Путін "прагне постійного припинення вогню". Зокрема, нібито навіть існують очікування щодо обміну ув'язненими.

Крім того, на початку жовтня у Ердогана заявили, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Також Анкара підтримує повернення окупованих територій, включаючи Крим.

Зазначимо, що у вересні президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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