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В МИД Турции прогнозируют "новую ситуацию" в войне в Украине в 2025 году

Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключает появление "новой ситуации" в войне в Украине. Это может случится уже в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Глава МИД отметил, что "усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году".

"Мы увидим ситуацию", - констатировал Фидан.

По его словам, поиски соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются и "ни одна сторона не хочет выглядеть проигрышной в этом процессе".

"Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", – отметил министр.

Война в Украине

В Турции не впервые высказывается о войне в Украине. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара видит, что глава Кремля Владимир Путин "стремится к постоянному прекращению огня". В частности, якобы, даже существуют ожидания по обмену заключенными.

Кроме того, в начале октября у Эрдогана заявили, что Турция поддерживает территориальную цельность и суверенитет Украины. Также Анкара поддерживает возвращение оккупированных территорий, включая Крым.

Отметим, что в сентябре президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом.

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