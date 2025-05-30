МЗС Туреччини про питання НАТО та України: дискусії продовжуються, є різні бачення

"Щодо питання НАТО і України - це дискусія всередині НАТО вже довгий час. Є різні бачення, параметри, особливо, враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО не має певного консенсусу, і країни-члени мають різні підходи. Тісно щодо цього переговори продовжуються", - заявив Фідан.

Голова відомства відзначив, що в питанні НАТО та України необхідно розглядати те, яка саме форма співпраці буде максимально корисною для Києва. За його словами, наразі в Альянсі є європейська, американська та турецька позиції.

"Під час переговорів в Росії цього питання не було на порядку денному. Тому це процес, який постійно продовжується", - додав він.