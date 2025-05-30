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МИД Турции о вопросах НАТО и Украины: дискуссии продолжаются, есть разные видения

Фото: Хакан Фидан, глава Министерства иностранных дел Турции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Дискуссии относительно интеграции Украины в НАТО уже длительное время ведутся внутри Альянса. Сейчас этот вопрос не имеет определенного консенсуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакана Фидана во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"По вопросу НАТО и Украины - это дискуссия внутри НАТО уже долгое время. Есть разные видения, параметры, особенно, учитывая реалии продолжения войны, этот вопрос и внутри НАТО не имеет определенного консенсуса, и страны-члены имеют разные подходы. Тесно по этому поводу переговоры продолжаются", - заявил Фидан.

Глава ведомства отметил, что в вопросе НАТО и Украины необходимо рассматривать то, какая именно форма сотрудничества будет максимально полезной для Киева. По его словам, сейчас в Альянсе есть европейская, американская и турецкая позиции.

"Во время переговоров в России этого вопроса не было на повестке дня. Поэтому это процесс, который постоянно продолжается", - добавил он.

 

Вопрос вступления Украины в НАТО

30 сентября 2022-го президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава украинского правительства Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

Уже в июне 2024-го в страны НАТО приняли пакет из трех частей, чтобы приблизить Украину к Альянсу, и отказались от Плана действий по членству (ПДЧ).

Зато президент США Дональд Трамп после вступления в должность, неоднократно заявлял о маловероятности членства Украины в блоке.

Между тем представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон признает право страны-террориста России на беспокойство из-за вероятного расширения НАТО на восток и готовы обсуждать это в контексте переговоров по завершению полномасштабной войны в Украине.

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