МИД Турции о вопросах НАТО и Украины: дискуссии продолжаются, есть разные видения

"По вопросу НАТО и Украины - это дискуссия внутри НАТО уже долгое время. Есть разные видения, параметры, особенно, учитывая реалии продолжения войны, этот вопрос и внутри НАТО не имеет определенного консенсуса, и страны-члены имеют разные подходы. Тесно по этому поводу переговоры продолжаются", - заявил Фидан.

Глава ведомства отметил, что в вопросе НАТО и Украины необходимо рассматривать то, какая именно форма сотрудничества будет максимально полезной для Киева. По его словам, сейчас в Альянсе есть европейская, американская и турецкая позиции.

"Во время переговоров в России этого вопроса не было на повестке дня. Поэтому это процесс, который постоянно продолжается", - добавил он.