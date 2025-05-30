ua en ru
Пт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

МЗС Туреччини про питання НАТО та України: дискусії продовжуються, є різні бачення

П'ятниця 30 травня 2025 12:40
UA EN RU
МЗС Туреччини про питання НАТО та України: дискусії продовжуються, є різні бачення Фото: Хакан Фідан, голова Міністерства закордонних справ Туреччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дискусії щодо інтеграції України до НАТО вже тривалий час точаться всередині Альянсу. Наразі це питання не має певного консенсусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакана Фідана під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.

"Щодо питання НАТО і України - це дискусія всередині НАТО вже довгий час. Є різні бачення, параметри, особливо, враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО не має певного консенсусу, і країни-члени мають різні підходи. Тісно щодо цього переговори продовжуються", - заявив Фідан.

Голова відомства відзначив, що в питанні НАТО та України необхідно розглядати те, яка саме форма співпраці буде максимально корисною для Києва. За його словами, наразі в Альянсі є європейська, американська та турецька позиції.

"Під час переговорів в Росії цього питання не було на порядку денному. Тому це процес, який постійно продовжується", - додав він.

Питання вступу України до НАТО

30 вересня 2022-го президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук й голова українського уряду Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою.

Вже у червні 2024-го у країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Натомість президент США Дональд Трамп після вступу на посаду, неодноразово заявляв про малоймовірність членства України в блоці.

Тим часом представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон визнає право країни-терориста Росії на занепокоєння через імовірне розширення НАТО на схід та готові обговорювати це в контексті переговорів щодо завершення повномасштабної війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Туреччина Війна в Україні
NEWS
Сибіга закликав РФ передати меморандум до другого раунду переговорів: чому це важливо
Сибіга закликав РФ передати меморандум до другого раунду переговорів: чому це важливо
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів