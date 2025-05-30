МЗС Туреччини про питання НАТО та України: дискусії продовжуються, є різні бачення
Дискусії щодо інтеграції України до НАТО вже тривалий час точаться всередині Альянсу. Наразі це питання не має певного консенсусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакана Фідана під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.
"Щодо питання НАТО і України - це дискусія всередині НАТО вже довгий час. Є різні бачення, параметри, особливо, враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО не має певного консенсусу, і країни-члени мають різні підходи. Тісно щодо цього переговори продовжуються", - заявив Фідан.
Голова відомства відзначив, що в питанні НАТО та України необхідно розглядати те, яка саме форма співпраці буде максимально корисною для Києва. За його словами, наразі в Альянсі є європейська, американська та турецька позиції.
"Під час переговорів в Росії цього питання не було на порядку денному. Тому це процес, який постійно продовжується", - додав він.
Питання вступу України до НАТО
30 вересня 2022-го президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук й голова українського уряду Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою.
Вже у червні 2024-го у країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ).
Натомість президент США Дональд Трамп після вступу на посаду, неодноразово заявляв про малоймовірність членства України в блоці.
Тим часом представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон визнає право країни-терориста Росії на занепокоєння через імовірне розширення НАТО на схід та готові обговорювати це в контексті переговорів щодо завершення повномасштабної війни в Україні.
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